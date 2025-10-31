DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Freitagmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 55,65 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 55,65 EUR nach oben. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 55,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.354 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR an. Gewinne von 1,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 57,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,86 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,03 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,50 EUR je Aktie.

