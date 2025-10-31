DAX24.051 -0,3%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,88 +0,3%Gold4.017 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

31.10.25 12:04 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Freitagmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 55,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,35 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 55,65 EUR nach oben. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 55,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.354 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR an. Gewinne von 1,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 57,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,86 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,03 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:46DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

