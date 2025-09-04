easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Freitagnachmittag

So bewegt sich easyJet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,70 GBP zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,70 GBP zu. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,71 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.629.814 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,65 Prozent sinken.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 GBP aus.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

