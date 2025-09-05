easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von easyJet
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,67 GBP abwärts.
Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,67 GBP nach. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,66 GBP ein. Bei 4,68 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 869.998 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 26,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit Abgaben von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
