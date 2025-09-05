DAX23.729 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.405 ±0,0%Nas21.871 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.633 +1,3%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von easyJet

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,67 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,42 EUR -0,00 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,67 GBP nach. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,66 GBP ein. Bei 4,68 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 869.998 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 26,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit Abgaben von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

