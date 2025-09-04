DAX23.729 -0,3%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.887 +0,7%Euro1,1753 -0,1%Öl66,45 +0,3%Gold3.654 +0,5%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Dienstagmittag zu

09.09.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Dienstagmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,75 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,75 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,75 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,70 GBP. Bisher wurden via London 616.404 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 15,42 Prozent sinken.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,152 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,666 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen