easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag fester

Die Aktie von easyJet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,72 GBP zu.

Das Papier von easyJet konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,72 GBP. Bei 4,76 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.325.124 Stück gehandelt.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,18 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

