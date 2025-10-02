easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,65 GBP zu.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,65 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,66 GBP zu. Bei 4,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 573.853 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,32 GBP angegeben.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

