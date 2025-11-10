easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagmittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 4,84 GBP zu.
Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 4,84 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,86 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,79 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 895.538 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 22,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 16,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,21 GBP.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.
