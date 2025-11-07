easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von easyJet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,68 GBP ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die easyJet-Aktie in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 4,68 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.781.333 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,21 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

