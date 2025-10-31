Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei easyJet-Aktie
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der easyJet-Aktie preis.
4 Experten empfehlen das Halten der easyJet-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,237 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 0,39 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 4,845 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|5,20 GBP
|7,33
|21.10.2025
|Deutsche Bank AG
|5,35 GBP
|10,42
|15.10.2025
|Bernstein Research
|5,20 GBP
|7,33
|14.10.2025
|Bernstein Research
|5,20 GBP
|7,33
|09.10.2025
|RBC Capital Markets
|-
|-
|07.10.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
