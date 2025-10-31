DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.657 +0,3%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei easyJet-Aktie

31.10.25 18:00 Uhr
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der easyJet-Aktie preis.

4 Experten empfehlen das Halten der easyJet-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,237 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 0,39 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 4,845 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research5,20 GBP7,3321.10.2025
Deutsche Bank AG5,35 GBP10,4215.10.2025
Bernstein Research5,20 GBP7,3314.10.2025
Bernstein Research5,20 GBP7,3309.10.2025
RBC Capital Markets--07.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

