easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gibt am Freitagvormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,73 GBP ab.

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 4,73 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,72 GBP nach. Bei 4,79 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 54.158 easyJet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 17,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,21 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,727 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

