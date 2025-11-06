DAX24.029 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1515 +0,2%Öl63,92 +0,6%Gold4.009 +0,8%
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Aktienkurs aktuell

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag ins Minus

06.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag ins Minus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,83 GBP.

easyJet plc
5,55 EUR 0,10 EUR 1,84%
Um 11:48 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,83 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,82 GBP. Bei 4,87 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 354.731 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 20,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

