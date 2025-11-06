easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,83 GBP.

Um 11:48 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,83 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,82 GBP. Bei 4,87 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 354.731 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 20,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger