easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP.

Um 11:46 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,87 GBP. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 472.244 Stück.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,66 Prozent. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 16,67 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.

