easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher
Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP.
Um 11:46 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,87 GBP. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 472.244 Stück.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,66 Prozent. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 16,67 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
