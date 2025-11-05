DAX23.833 -0,5%Est505.630 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,46 +0,2%Gold3.964 +0,8%
Profil
Kursentwicklung

05.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher

05.11.25 12:04 Uhr

Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,45 EUR -0,13 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,87 GBP. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 472.244 Stück.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,66 Prozent. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 16,67 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

