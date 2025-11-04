DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,08 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Blick auf easyJet-Kurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit roter Tendenz

04.11.25 09:23 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 4,85 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,58 EUR -0,03 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 4,85 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,85 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,89 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 76.400 Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 17,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,818 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
