Blick auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von easyJet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,93 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,61 EUR 0,14 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,93 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,96 GBP. Bei 4,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.672.513 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,63 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,29 GBP je easyJet-Aktie aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2027 0,818 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

