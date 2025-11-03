easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu
Die Aktie von easyJet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,93 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,93 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,96 GBP. Bei 4,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.672.513 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,63 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,29 GBP je easyJet-Aktie aus.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2027 0,818 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
