Aktie im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

31.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,80 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,47 EUR -0,03 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:51 Uhr bei 4,80 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,83 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,78 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,81 GBP. Bisher wurden via London 518.325 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 18,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,39 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,818 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

