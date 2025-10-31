easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tritt am Mittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,80 GBP.

Die easyJet-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,80 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,83 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,78 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 GBP. Zuletzt wurden via London 243.034 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 18,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,818 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger