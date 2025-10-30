easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,86 GBP. Bei 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.077.661 easyJet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,818 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
