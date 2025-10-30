easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,86 GBP. Bei 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.077.661 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,818 GBP in den Büchern stehen haben wird.

