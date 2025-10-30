DAX24.115 ±-0,0%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.689 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

30.10.25 16:08 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.

easyJet plc
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,86 GBP. Bei 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.077.661 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,818 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
