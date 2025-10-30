easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,84 GBP zu.

Das Papier von easyJet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 4,84 GBP. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,78 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 593.698 Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 22,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,818 GBP je Aktie aus.

