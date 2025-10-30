easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Donnerstagvormittag zu

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 4,84 GBP.

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 09:07 Uhr 1,5 Prozent. Die easyJet-Aktie legte bis auf 4,84 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.964 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 22,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,00 Prozent.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je easyJet-Aktie an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,818 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

