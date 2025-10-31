DAX24.007 -0,5%Est505.681 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,68 -0,1%Gold4.001 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Einbußen

31.10.25 09:22 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,79 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,47 EUR -0,03 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,79 GBP ab. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,79 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,81 GBP. Zuletzt wurden via London 14.289 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,22 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,29 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,818 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen