easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Einbußen
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,79 GBP.
Das Papier von easyJet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,79 GBP ab. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,79 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,81 GBP. Zuletzt wurden via London 14.289 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,22 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,29 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,818 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
