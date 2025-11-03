easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagnachmittag in Grün
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 4,95 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 4,95 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,97 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,85 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.418.830 easyJet-Aktien.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von 19,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 18,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,818 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
