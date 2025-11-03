easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zieht am Vormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 09:07 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,87 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,88 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,85 GBP. Bisher wurden heute 162.829 easyJet-Aktien gehandelt.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,29 GBP.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,818 GBP je easyJet-Aktie.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
