easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 4,83 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 4,83 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,80 GBP nach. Mit einem Wert von 4,89 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 732.113 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 18,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,818 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger