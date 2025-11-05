easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von easyJet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,82 GBP.
Um 09:06 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP zu. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,81 GBP. Bei 4,78 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 88.109 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 20,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
