Aktienkurs aktuell

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagnachmittag schwächer

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,82 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,58 EUR -0,03 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 4,82 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,89 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.050.986 Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,29 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,818 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

