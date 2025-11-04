easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,82 GBP.

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 4,82 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,89 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.050.986 Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,29 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,818 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

