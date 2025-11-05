easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verteuert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,84 GBP.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,84 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,87 GBP aus. Bei 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 883.472 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 20,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
