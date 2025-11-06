DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
easyJet im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,80 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,55 EUR 0,10 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 4,80 GBP. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,87 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 818.836 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 18,74 Prozent niedriger. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,727 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
