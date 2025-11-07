easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 4,70 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die easyJet-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 4,70 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 838.446 easyJet-Aktien.
Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Gewinne von 25,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,21 GBP.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,727 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen