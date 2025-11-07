easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 4,70 GBP ab.

Die easyJet-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 4,70 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 838.446 easyJet-Aktien.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Gewinne von 25,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,21 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,727 GBP im Jahr 2026 aus.

