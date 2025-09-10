easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,67 GBP.

Das Papier von easyJet legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,67 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,62 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.349.672 easyJet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,666 GBP im Jahr 2025 aus.

