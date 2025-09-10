DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.651 +0,5%
Notierung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittag tiefer

12.09.25 12:07 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,65 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,41 EUR 0,06 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,65 GBP. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,69 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 320.075 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,152 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 GBP aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,666 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

