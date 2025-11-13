easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Vormittag zu

DAX24.322 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
So entwickelt sich easyJet

13.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,51 EUR 0,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,79 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,76 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 176.364 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 23,24 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 16,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,21 GBP je easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,727 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

