easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Vormittag zu

So entwickelt sich easyJet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP.

Das Papier von easyJet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,79 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,76 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 176.364 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 23,24 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 16,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,21 GBP je easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,727 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger