Marktkap. 4,04 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
JP Morgan Chase & Co.

easyJet Neutral

10:16 Uhr
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

