easyJet Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Neutral
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,67 £
|Abst. Kursziel*:
7,14%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|10:16
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research