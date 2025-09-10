easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich easyJet

Die Aktie von easyJet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,79 GBP. Bei 4,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.572.242 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,54 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 15,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

