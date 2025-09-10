DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.822 ±-0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
So entwickelt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kursplus

15.09.25 16:13 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von easyJet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,46 EUR 0,05 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,79 GBP. Bei 4,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.572.242 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,54 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 15,39 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
13:26easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:26easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

