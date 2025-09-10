easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,69 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 4,69 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Bisher wurden heute 31.701 easyJet-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. 26,08 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach unten.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.
