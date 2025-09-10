DAX23.817 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Kursverlauf

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit roter Tendenz

15.09.25 09:29 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,69 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,46 EUR 0,05 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 4,69 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Bisher wurden heute 31.701 easyJet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. 26,08 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach unten.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

