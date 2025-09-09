easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 4,63 GBP.
Die easyJet-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 4,63 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 GBP. Bisher wurden via London 1.072.306 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 21,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,135 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,39 GBP.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,665 GBP je easyJet-Aktie.
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
