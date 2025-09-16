easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag fester

So entwickelt sich easyJet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,58 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,58 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,60 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 GBP. Bisher wurden via London 61.694 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Kursverlust von 12,43 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,39 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,665 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

