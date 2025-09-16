DAX23.403 +0,3%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag fester

17.09.25 09:27 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,58 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,37 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,58 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,60 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 GBP. Bisher wurden via London 61.694 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Kursverlust von 12,43 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,39 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,665 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen