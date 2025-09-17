DAX23.616 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,63 -0,4%Gold3.656 -0,1%
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Kursverlauf

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagvormittag ins Plus

18.09.25 09:30 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagvormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,54 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,54 GBP nach oben. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,54 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,53 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 42.177 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,13 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 13,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,39 GBP aus.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,665 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
