easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit roten Vorzeichen

easyJet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 4,85 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,85 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,84 GBP aus. Bei 4,88 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 493.669 easyJet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 21,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 20,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

