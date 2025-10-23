easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagvormittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,88 GBP ab.

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 4,88 GBP abwärts. Bei 4,88 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,88 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.353 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger