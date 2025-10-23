easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von easyJet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,5 Prozent auf 4,81 GBP ab.
Die easyJet-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 4,81 GBP abwärts. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,88 GBP. Bisher wurden heute 1.246.857 easyJet-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,662 GBP je easyJet-Aktie.
