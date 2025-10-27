easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf easyJet-Kurs

Die Aktie von easyJet hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die easyJet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,86 GBP.

Im London-Handel kam die easyJet-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,86 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,86 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,84 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,85 GBP. Zuletzt wechselten 30.996 easyJet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,59 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,29 GBP angegeben.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,656 GBP in den Büchern stehen haben wird.

