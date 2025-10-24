easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet stabilisiert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von easyJet hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der easyJet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,80 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr bei 4,80 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,85 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,78 GBP aus. Bei 4,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 480.086 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Gewinne von 23,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,29 GBP je easyJet-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,660 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

