easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag höher

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,82 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,61 EUR -0,10 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,82 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,83 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,83 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.060 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,660 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

