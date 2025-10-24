easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag höher

So bewegt sich easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,82 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,82 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,83 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,83 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.060 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,660 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

