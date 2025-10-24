easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP.

Um 15:52 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,85 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,83 GBP. Bisher wurden via London 978.356 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 18,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,660 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger