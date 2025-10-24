DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold4.124 -0,1%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Nachmittag nordwärts

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,61 EUR -0,10 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,85 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,83 GBP. Bisher wurden via London 978.356 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 18,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,660 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

