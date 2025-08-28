easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,94 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte um 09:05 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,94 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,94 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,96 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 14.193 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 18,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,58 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,668 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA