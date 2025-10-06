eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 91,10 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 91,10 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 90,84 USD. Bei 91,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.454 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 11,03 Prozent zulegen. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.07.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
