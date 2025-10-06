DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay büßt am Montagabend ein

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 91,92 USD.

Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 91,92 USD. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 90,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 848.436 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,04 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 62,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

