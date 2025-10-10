eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von eBay

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 89,80 USD ab.

Um 20:07 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 89,80 USD ab. Die eBay-Aktie sank bis auf 89,17 USD. Bei 89,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 547.069 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 12,64 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 59,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

