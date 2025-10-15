eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Abend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von eBay. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 91,79 USD zu.
Das Papier von eBay konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 91,79 USD. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 93,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 743.890 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 10,20 Prozent Luft nach oben. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 38,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.
eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.
