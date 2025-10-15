eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 92,49 USD.

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 92,49 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 93,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 146.770 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 9,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,02 Prozent.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie.

Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,45 USD je eBay-Aktie.

